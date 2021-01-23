Омбудсмен пообещала содействие в разбирательстве участия детей в незаконной акции в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала всяческое содействие в разборе ситуаций с участием детей в незаконной акции поддержку Алексея Навального в центре Москвы 23 января.

"Есть, к сожалению, порядок, который предполагает некоторые последствия для тех, кто участвовал в этих митингах, именно законные последствия. Мы прекрасно помним прошлый митинг, и участие там детей и родителей с детьми. Достаточно сложные были разбирательства. Очень хочется с нашей стороны, чтобы как можно более мягко прошли ситуации. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческое содействие тому, чтобы для таких ребят, которые случайно [оказались на акции], которые не знали, ведомые интересом, непонятными призывами, еще чем-то, мотивами не совсем осознанными <...> чтобы такие истории закончились для них с минимальными последствиями", - сказала Кузнецова журналистам в субботу.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что вместе с коллегами будет стараться, чтобы не было перегибов. "Здесь очень важно пройти по узкой грани. С одной стороны, обеспечить безопасность <...> а с другой стороны, сделать так, чтобы помочь этим детям найти себя, адаптироваться и не подвергаться каким-то другим тенденциозностям или заявлениям", - подчеркнула Кузнецова. Вместе с тем она добавила, что с каждой ситуацией нужно разбираться отдельно.

Всего на незаконной акции в центре Москвы полицейские задержали около 15 несовершеннолетних. Самым маленьким из них было девять и 12 лет.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.