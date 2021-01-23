Водитель автомобиля ФСБ получил травму глаза в Москве во время несогласованной акции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля с проблесковым маячком в центре столицы получил травму глаза во время несогласованной акции. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, автомобиль принадлежит ФСБ.

"Водитель автомобиля, который принадлежит центральному аппарату ФСБ, получил травму глаза по время несогласованной акции на Цветном бульваре в Москве", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал корреспондент ТАСС, протестующие разгромили автомобиль, прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Участники несогласованной акции в центре Москвы на Цветном бульваре стали снежками и петардами закидывать сотрудников правоохранительных органов, повредили автозак и служебную машину одной из силовых структур.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального проходят в Москве в течение нескольких часов. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Есть пострадавшие и среди протестующих. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.