Цветной бульвар в Москве освободили от протестующих

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полиция и Росгвардия освободили Цветной бульвар от участников незаконной массовой акции.

Как передает корреспондент ТАСС, там людей практически не осталось, часть протестующих отправилась к СИЗО "Матросская тишина", где содержится условно осужденный за мошенничество Алексей Навальный в ожидании суда о замене ему условного наказания на реальное.

Еще одна группа участников акции собралась на Лубянской площади, там продолжаются задержания. На остальных улицах - Тверской, Пушкинской, Охотном ряду и на бульварах - скопления людей не наблюдается.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что участниками несанкционированной акции стали около 4 тыс. человек. За время ее проведения произошло несколько столкновений правоохранителей с собравшимися. По данным медицинских служб, помощь понадобилась 42 пострадавшим сотрудникам полиции и Росгвардии. Есть пострадавшие и среди протестующих. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту применения насилия в отношении правоохранителей на массовой акции.