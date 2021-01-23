Несогласованные акции прошли в городах Поволжья

ТАСС, 23 января. Отдельные задержания проводились в субботу во время несанкционированных акций в городах Приволжского федерального округа, передают корреспонденты ТАСС.

В Уфе были задержаны как минимум 15 человек. На акции в городе возникали стычки с полицией, когда задерживаемых пытались отбить другие участники, а также когда колонна пыталась прорвать оцепление по пути к дому правительства.

В Оренбурге, по данным региональных властей, на акцию собрались около 300 человек. Адвокат Эльдар Шарафутдинов сообщил ТАСС о 20-30 задержанных.

Акции в Ижевске, Кирове, Ульяновске и других городах прошли спокойно, в Пензе протестующие попытались прорвать оцепление, но безуспешно.

По словам детского омбудсмена Кировской области Владимира Шабардина, мероприятие в Кирове провели без происшествий, несовершеннолетние на него не пришли. "Все было спокойно, несовершеннолетних не было. По мнению полиции, все старше 18 лет", - сказал он ТАСС.

Накануне власти и силовые структуры в регионах Поволжья предупредили жителей о последствиях проведения несанкционированных мероприятий и провокаций.