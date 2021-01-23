Протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина" в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участники незаконной акции, которая днем началась на Пушкинской площади в Москве, прошли через Страстной и Цветной бульвары и дошли до следственного изолятора "Матросская тишина", где содержится Алексей Навальный.
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Как передает корреспондент ТАСС, начались задержания протестующих. Их сразу отводят в автозак, один из них с пятью-шестью задержанными уже уехал.
Полиция перекрыла техникой соседние к Матросской тишине улицы, в том числе Большой Матросский и Стромынский переулки.
По дороге к СИЗО участники несогласованной акции перекрывали на несколько минут Садовое кольцо, переходя дорогу в районе дома 7 на Земляном валу.
Протестующие бросили в полицию дымовую шашку. Как уточнил корреспондент агентства, ее кинул один из участников акции, которые также бросают в полицейских снежки. Сейчас рядом с СИЗО наблюдается дымовая завеса. Сотрудники правоохранительных органов массово задерживают протестующих. Их оттесняют от перекрестка улицы Матросской тишины с 1-й Боевской улицей и Большим Матросским переулком.
Все соседние улицы блокированы. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее корреспондент ТАСС передавал, что сотрудники полиции задержали возле СИЗО несколько человек, пытавшихся устроить несанкционированную акцию, у них проверили документы и отправили в автозак.
В ГУ МВД по Москве ранее сообщили, что участниками несанкционированной акции стали около 4 тыс. человек. За время ее проведения произошло несколько столкновений сотрудников правоохранительных органов с собравшимися. По данным медицинских служб, помощь понадобилась 42 пострадавшим сотрудникам полиции и Росгвардии. Есть пострадавшие и среди протестующих. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту применения насилия в отношении силовиков на массовой акции.
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