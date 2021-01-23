В Тунисе продлили на месяц ограничительные меры в связи с коронавирусом

ТУНИС, 23 января. /ТАСС/. Власти Туниса продлили на один месяц срок действия ограничительных санитарных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом на пресс-конференции в субботу заявила официальный представитель Минздрава республики Ниссаф Бен Алайя.

По ее словам, в стране продолжит действовать комендантский час, запрещающий находиться на улице с 20:00 до 5:00, сохранится запрет на передвижение населения между провинциями, а также на проведение массовых мероприятий и собраний. В республике продолжит действовать посменный график работы в учреждениях и режим дистанционной работы для отдельных категорий служащих.

Вместе с тем, по решению тунисских властей, с 25 января полностью возобновляется работа всех учебно-образовательных учреждений в республике. Свою работу в стране смогут также возобновить кафе и рестораны, но при условии ограничения вместимости в 30% от максимального числа посетителей.

Представитель Минздрава подчеркнула, что любое несоблюдение санитарных ограничительных мер будет бескомпромиссно наказываться властями.

Всего с начала пандемии в Тунисе зафиксировано 193 273 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в республике умерли 103 инфицированных. Общее число летальных исходов достигло 6 092. В настоящее время госпитализированы 2 077 пациентов с COVID-19, из которых 409 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 140 подключены к аппаратам искусственного вентиляции легких.