Глава СПЧ заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях протеста, которые прошли в РФ в субботу.

"Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий", - приводится его мнение на сайте СПЧ. "Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения [в задержаниях]", - заявил Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что это не первые несанкционированные акции, которые проходят в России. "Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают. Я уверен, что и сейчас, если не будет каких-то провокаций, столкновений с полицией, точно так же произойдет", - добавил он.