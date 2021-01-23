Глава СПЧ требует расследовать вовлечение несовершеннолетних в акции протеста

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым тщательно расследовать вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста, которые прошли в субботу.

"Отвратительная история, это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен", - проводится его мнение на сайте СПЧ.

Глава СПЧ видит в этом вмешательство извне. "Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно", - сказал он.