CNN: работа Ларри Кинга способствовала выходу телекомпании на международный уровень

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Руководство американской телекомпании CNN считает, что ее выходу на международный уровень способствовала многолетняя работа журналиста Ларри Кинга. Об этом говорится в заявлении, опубликованном компанией в субботу в связи со смертью ведущего.

"Мы скорбим в связи с кончиной нашего коллеги Ларри Кинга", - отметил президент международной службы CNN Джефф Закер. Как он констатировал, Кинг "сделал карьеру исторического масштаба на телевидении и радио". "Его любопытство по отношению к миру помогло ему сделать карьеру в вещательной сфере, которая была отмечена наградами, но внимание всего мира к нему привлекло его великодушие", - подчеркнул Закер. "Нас переполняет гордость за те 25 лет, в течение которых он работал на CNN, его рождавшие новостные поводы интервью по-настоящему вывели телекомпанию на международный уровень", - добавил Закер.

О смерти Кинга на 88-м году жизни было объявлено в субботу на его страницах в Twitter и Facebook. В заявлении констатируется, что Кинг умер в медицинском центре "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причина смерти не указана. Время и место похорон пока не уточняются.

В начале текущего месяца телеканал CNN сообщил, что Кинг госпитализирован с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Он был помещен в больницу в Лос-Анджелесе. Ранее у журналиста неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В 1987 году он перенес инфаркт. В 2017 году у Кинга обнаружили раковую опухоль в легком, она была удалена. Он также страдал диабетом.