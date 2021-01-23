Из полиции отпустили всех несовершеннолетних, задержанных на акции в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Всех несовершеннолетних, задержанных на несанкционированной акции в Москве, отпустили из отделов полиции. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

"Несовершеннолетних доставили в три отдела: Фили-Давыдково, Тверской, Пресненский. В настоящее время всех их отпустили из полиции. Как мне удалось установить, все они не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказалось в месте ее проведения случайно", - сказала она.

По словам Литвинович, наблюдатели не нашли следов применения пыток или побоев у задержанных несовершеннолетних. Тем не менее были зафиксированы нарушения, например, подросткам долгое время не давали позвонить родителям. Как отметила Литвинович, всех несовершеннолетних допросили сотрудники СК. Подростки получили статус свидетелей.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.