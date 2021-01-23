У СИЗО "Матросская Тишина" в Москве возобновились задержания протестующих

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Задержания участников несанкционированной акции возобновились возле СИЗО "Матросская Тишина" в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, группа протестующих из примерно 40 человек вернулась, начались стычки с полицией, сейчас сотрудники правоохранительных органов задерживают наиболее активных участников акции в квартале от СИЗО, среди них беременная девушка.

К СИЗО стянуты дополнительные силы полиции и ОМОН.

Улицы, прилегающие к Матросской Тишине, по-прежнему блокированы, движение транспорта по ним перекрыто. Кроме того, наряды полиции выставлены во дворах жилых домов в квартале вокруг СИЗО.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что участниками несанкционированной акции, начавшейся в субботу днем в центре города на Пушкинской площади, стали около 4 тыс. человек. За время ее проведения произошло несколько столкновений сотрудников правоохранительных органов с собравшимися. По данным медицинских служб, помощь понадобилась 42 пострадавшим сотрудникам полиции и Росгвардии. Есть пострадавшие и среди протестующих. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту применения насилия в отношении силовиков на массовой акции.