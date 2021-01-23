На акциях протеста в разных регионах России задержали около 300 несовершеннолетних

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Около 300 несовершеннолетних было задержано на несанкционированных акциях протеста в разных регионах РФ в субботу. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сейчас ведется подсчет. По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России. В Москве - цифра около 70, в Санкт-Петербурге - порядка 30 детей", - сообщила она на своем официальном сайте.

Также уполномоченная заявила, что несовершеннолетние в основном пришли на несанкционированные акции, которые прошли в субботу, из любопытства. "В регионах, где акции все-таки проходили, дети в основном пришли из-за любопытства", - сказала она.

Так, Кузнецова побеседовала с доставленными в отдел МВД России по Тверскому району города Москвы детьми, которые попали в поле зрения сотрудников полиции на несанкционированной акции. "В результате разговора выяснилось, что два брата девяти и 12 лет отпросились гулять, а сами поехали в центр Москвы, о чем их мама не знала. По словам детей, мальчики, стоя на сугробе, наблюдали за митингом", - говорится в сообщении.

"Сейчас уехали с мамой домой в Московскую область самые маленькие задержанные в столице мальчики девяти и 12 лет. К счастью, они не пострадали, когда толпа митингующих начала движение", - сказала Кузнецова. "Чтобы обезопасить детей, их отвезли в полицию, там они уже ждали маму. Мы поговорили. Дети абсолютно не представляли, что могут оказаться в опасности", - добавила она.

Омбудсмен отметила, что представители правоохранительных органов старались не допустить инцидентов с несовершеннолетними во время несанкционированных акций. "Детей задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы", - заявила она.