Видео проповедей экс-схимонаха Сергия удалены с YouTube-канала его помощника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Видео с проповедями отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), который находится под арестом и обвиняется по трем статьям УК РФ, удалены из YouTube. Канал его помощника Всеволода Могучева, где публиковались проповеди и заявления Романова, согласно данным видеохостинга, очищен от всех роликов.

29 декабря 2020 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что одной из причин задержания Романова стал видеоролик, размещенный в YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". Также за проповеди, публиковавшиеся на видеохостинге, Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Хозяин канала Всеволод Могучев в данный момент находится под административным арестом по статье о возбуждении ненависти и вражды за пост в сети "ВКонтакте".

Ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре были задержаны бывший схимонах Сергий (Романов) и Могучев, отвечающий за связи монастыря с общественностью и публиковавший на YouTube-канале проповеди Романова. Романов арестован в Москве, ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству").