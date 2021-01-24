Голикова назвала маловероятным введение международного сертификата о вакцинации от COVID

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Введение единого международного сертификата о вакцинации против коронавируса для поездок в другие страны маловероятно, поскольку параметры такого документа сложно согласовать. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести субботы" на телеканале " Россия-24 ".

"Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат. <...> Именно потому, что очень сложно принять", - сказала она, отвечая на вопрос о введении единого международного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции.

По словам вице-премьера, утверждение единого документа затруднено из-за характерных для каждой страны нюансов. "[В этом вопросе] нужно опираться на Всемирную организацию здравоохранения. Она вырабатывает международные правила в этой части. Мы являемся ее членами и вправе высказывать свое мнение и вырабатывать согласованные решения", - подчеркнула она.

Ранее Голикова заявила, что введение любого рода паспортов вакцинации, которые бы ограничивали передвижение людей между странами, недопустимо.