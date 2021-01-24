{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Голикова назвала маловероятным введение международного сертификата о вакцинации от COVID

Вице-премьер отметила, что параметры такого документа сложно согласовать
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Введение единого международного сертификата о вакцинации против коронавируса для поездок в другие страны маловероятно, поскольку параметры такого документа сложно согласовать. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести субботы" на телеканале "Россия-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат. <...> Именно потому, что очень сложно принять", - сказала она, отвечая на вопрос о введении единого международного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции.

По словам вице-премьера, утверждение единого документа затруднено из-за характерных для каждой страны нюансов. "[В этом вопросе] нужно опираться на Всемирную организацию здравоохранения. Она вырабатывает международные правила в этой части. Мы являемся ее членами и вправе высказывать свое мнение и вырабатывать согласованные решения", - подчеркнула она.

Ранее Голикова заявила, что введение любого рода паспортов вакцинации, которые бы ограничивали передвижение людей между странами, недопустимо.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Суд оштрафовал сотрудницу ФБК Любовь Соболь на 20 тыс. рублей за нарушение правил митинга
Адвокат Владимир Воронин заявил, что будет обжаловать это решение
Читать полностью