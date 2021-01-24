Суд оштрафовал сотрудницу ФБК Любовь Соболь на 20 тыс. рублей за нарушение правил митинга

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тимирязевский районный суд в Москве оштрафовал на 20 тыс. рублей сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь за нарушение правил организации или проведения митинга. Об этом ТАСС в субботу сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Мою доверительницу Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. рублей по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" - прим. ТАСС). Разумеется, мы будем обжаловать это", - сказал он.

Соболь была задержана в субботу на несанкционированной акции в центре Москвы. Как сообщал Воронин, в отношении нее был оформлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). 22 января Симоновский суд Москвы уже признавал ее виновной по данной статье. Тогда сотрудница ФБК была оштрафована на 250 тыс. рублей.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене условного наказания на реальное.