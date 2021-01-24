Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 2 млн

БОГОТА, 24 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о 15 551 новом случае заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 2 002 969.

"23 января мы подтвердили выздоровление 10 757 пациентов, 15 551 новый случай заражения и 396 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 1 822 309, пациентов с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19 - 2 002 969, умерших - 50 982", - отмечается в сообщении, размещенном на странице ведомства в Twitter.

В Боготе с начала пандемии зафиксировано 587 675 случаев инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта прошлого года. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.