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В Гидрометцентре россиян предупредили о сильных погодных аномалиях в ближайшее время

Там сообщили, что на европейской части России температурный фон будет соответствовать концу марта, а на территории Западной Сибири морозы достигнут минус 35-58 градусов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мартовская погода ожидает в ближайшее время жителей европейской части России, где температура будет на 12-13 градусов выше нормы. На жителей Западной Сибири и Якутии, напротив, обрушится аномальный холод с отклонением от нормы на 8-18 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы. Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается", - сказал он.

По словам Вильфанда, на европейской части России в ближайшее время температурный фон будет соответствовать концу марта, а на территории Западной Сибири морозы достигнут 35-58 градусов морозов.

Кроме того, аномальный холод ожидает и Якутию. Там температура будет на 8-10 градусов ниже нормы, отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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