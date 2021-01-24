В Чехии открылись десятки ресторанов как протест против социальных ограничений в стране

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Владельцы десятков ресторанов и кафе в Чехии возобновили работу своих заведений, несмотря на строгий запрет властей, связанный с действующими в республике жесткими социальными ограничениями из-за коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило Чешское радио .

Протест начался в субботу. Нарушившие запрет заведения общепита контролировала полиция, потребовавшая их немедленного закрытия и наложившая на владельцев штрафы в размере до 20 тыс. крон (около €765). Акция должна привлечь внимание властей и общественности к несущему серьезные убытки ресторанному бизнесу. Кафе, рестораны, бары и столовые закрыты в республике около трех месяцев. От этого ежедневный ущерб для них составляет примерно 414 млн крон (около €15,9 млн).

Владельцы ресторанного бизнеса намерены зарегистрировать в стране политическое движение "Откроем Чехию" и после этого объявить помещения своих заведений местом проведения собраний членов первичных организаций. В этом случае им удастся обойти действующие ограничения, так как в период эпидемии коронавируса в республике проходят заседания парламента и другие мероприятия политического характера.

В Чехии в данный момент рестораны и кафе могут продавать еду и напитки только через выходящее на улицу специальное окно выдачи. Допуск посетителей во внутренние помещения запрещен. В республике 5 октября прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома без срочной необходимости с 21:00 до 05:00.

За период эпидемии коронавируса общее число инфицированных в Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, достигло 933 361. От болезни, вызываемой вирусом, умерли 15 270 жителей.