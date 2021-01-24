Синоптики рассказали, как долго в европейской части России будет лежать снег

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Оттепель уменьшит высоту снежного покрова на европейской части России лишь на 10 сантиметров. Снег останется до второй половины марта, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Этот снег надолго, он растает только в период схода снежного покрова, а это вторая половина марта. Высота снега сейчас примерно на 3 сантиметра выше нормы. Это тот снег, который позволяет наслаждаться зимой даже в период оттепели", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, оттепель все-таки уменьшит высоту снежного покрова в ближайшие дни примерно на 10 сантиметров. В среднем в европейской части России высота снежного покрова составляет примерно 35-40 см.

Ранее Вильфанд сообщил, что длительная и экстремально теплая оттепель ожидает жителей европейской части России. Продлится она минимум до середины следующей недели. Температура будет выше нормы на 12-13 градусов.