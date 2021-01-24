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Синоптики прогнозируют сильные осадки в регионах Приволжского, Уральского и Южного округов

В частности, в Крыму в начале следующей недели ожидается сильный дождь и усиление ветра до 22 м/с

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сильные осадки прогнозируется в Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе прогнозируются в ближайшие дни снег, мокрый снег, гололед и гололедица. Особенно сильные осадки ожидаются в Башкортостане: снег с дождем, метель, налипание мокрого снега, снежные заносы. В Южном федеральном округе, в Крыму в начале следующей недели сильный дождь и усиление ветра до 22 м/с", - сказал он.

По словам Вильфанда, непогода ожидается также на Урале. Там будет сильный снег и метель.

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