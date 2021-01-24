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Омбудсмен заявила, что во Владивостоке на несогласованной акции задержали 12 подростков

По словам уполномоченного по правам ребенка в Приморье Ольги Романовой, на подростков были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего всех отпустили

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 12 несовершеннолетних жителей Владивостока, принявших участие в несанкционированной акции, которая прошла в городе в субботу; после составления протоколов об административном правонарушении всех подростков отпустили. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.

"Были задержаны 12 несовершеннолетних, только юноши, 2003 и 2004 годы рождения, двое иногородних, остальные - жители Владивостока. Среди задержанных три школьника, один парень нигде не учится и не работает, остальные - студенты профессиональных колледжей", - сказала Романова.

Она отметила, что на подростков были составлены протоколы об административном правонарушении. Все отпущены из отделов полиции.

В субботу вечером уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что на несанкционированных акциях протеста в разных регионах РФ были задержаны около 300 несовершеннолетних.

Ранее власти Приморского края напоминали гражданам о том, что за участие в несанкционированных акциях 23 января предусмотрена ответственность. Их участники могут быть оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 300 тыс. рублей, арестованы на 15 суток или привлечены к общественным работам.

Теги
РоссияПриморский край
Пандемия COVID-19
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