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Пандемия COVID-19

В США начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от COVID-19

Власти не сообщают, какой препарат был использован для вакцинации
© AP Photo/Mary Altaffer, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в округе Плэсер (штат Калифорния) проводят расследование в связи с тем, что носитель коронавируса умер вскоре после вакцинации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу в Facebook на странице местного управления окружного шерифа.

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Как отмечается, человек, о котором идет речь, в конце декабря 2020 года сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. 21 января инфицированный умер. За несколько часов до этого ему сделали прививку от коронавируса.

В заявлении констатируется, что вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. Кто именно, не уточняется. В расследовании участвуют федеральные службы.

Власти не сообщают, какой препарат был использован. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская компания Moderna.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 24,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 417 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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СШАПандемия COVID-19
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