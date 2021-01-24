Волонтеры высадят весной в горах Адыгеи 2,5 тыс. саженцев самшита колхидского

МАЙКОП, 24 января. /ТАСС/. Экологическая акция по высадке в дикую природу Адыгеи порядка 2,5 тыс. саженцев самшита колхидского, выращенных в питомнике Апшеронского лесохозяйственного техникума с целью сохранения в России реликтового растения и уникальной природы в целом, запланирована на весну. Об этом ТАСС сообщила координатор лесных проектов отделения WWF России "Российский Кавказ" Елена Черкасова.

"При поддержке волонтеров и властей Адыгеи мы весной планируем высадить в горах республики около 2,5 тыс. саженцев самшита колхидского, выращенных студентами в тепличном комплексе Апшеронского лесохозяйственного техникума. Под посадку реликтового растения выбран участок леса площадью 150 га в долине реки Цицы, где раньше произрастал самшит, пострадавший от нашествия инвазивного вредителя - бабочки-огневки", - сказала она.

Это первая партия саженцев самшита, выращенных студентами из черенков в рамках проекта по сохранению генофонда растения. Успех проекта будет зависеть от партнеров и финансирования, поскольку требуются средства на проведение дальнейших работ по уходу, в частности, по подкормке саженцев. Сегодня он находит поддержку у Управления лесами Адыгеи и Центра защиты леса республики, пояснила Черкасова.

"По последним данным, самшитовая огневка в долине реки Цицы не обнаруживается. Она находится либо в регрессии, либо нашелся уничтоживший ее естественный враг. Это обнадеживает. Значит, наши труды не напрасны", - добавила собеседница агентства.

За последние семь с половиной лет в Краснодарском крае, Адыгее и Абхазии практически все реликтовые рощи краснокнижного самшита колхидского были уничтожены бабочкой-вредителем - самшитовой огневкой. Для сохранения единственного участка самшита в дикой природе в горах Адыгеи экологи, ученые и волонтеры при поддержке властей республики с прошлого года реализуют проект по сохранению природных насаждений. Он предусматривает как высадку, так и обработку местности биологическими методами.

По данным Центра природы Кавказа, суммарно за три года реализации проекта территория произрастания самшита колхидского в РФ, существенно сократившаяся после инвазии самшитовой огневки, снова начала увеличиваться и возросла на 55% - с 4,2 га до 6 га. Благодаря рассадке молодых деревьев самшита в хаотичном порядке - как на сохраненных участках его произрастания, так и вблизи них - самшитник становится многоярусным, приобретая тем самым большую экологическую ценность.