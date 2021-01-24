СМИ: правительство Пакистана одобрило экстренное использование вакцины "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Правительство Пакистана приняло решение разрешить экстренное использование в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщила в воскресенье пакистанская газета Dawn со ссылкой на источники в правительстве.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана, еще одна вакцина также получила разрешение на экстренное использование", - цитирует издание слова источника. "После этого решения вакцина против COVID-19 "Спутник V" стала третьей, одобренной для экстренного применения в стране", - добавил собеседник газеты.

Во вторник Министерство здравоохранения Пакистана разрешило экстренное применение в стране вакцины от коронавируса производства китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Также власти разрешили использовать препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".

С начала пандемии в Пакистане зафиксировали порядка 529 тыс. случаев заражения коронавирусом.