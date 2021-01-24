Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вакансии программиста, юриста, аниматора-мультипликатора, а также аналитика вошли в топ самых высокооплачиваемых предложений для студентов и специалистов без опыта, следует из находящихся в распоряжении ТАСС материалов, подготовленных сервисом по поиску работы SuperJob ко Дню студента.

Аналитики сервиса отмечают, что, по данным опроса 2020 года, 64% работодателей готовы принять на работу недавних студентов без опыта работы. В то же время выпускники российских вузов 2017-2019 годов оценили сложность поиска работы в среднем на 7,1 балла из 10.

Больше всего высокооплачиваемых предложений для студентов и специалистов без опыта в сфере IT. Так, в Москве студент четвертого-пятого курса, обучающийся на программиста, может рассчитывать на зарплату до 90 тыс. рублей, разработчик отчетных форм (SQL) - на 70 тыс. рублей, специалист технической поддержки "1С" - от 55 тыс. рублей. Начинающему программисту "1С" в Люберцах готовы предложить от 80 тыс. рублей, а аналитику в Долгопрудном - от 52 тыс. рублей.

Самая высокая зарплата среди вакансий, подходящих специалистам без опыта, ждет юриста первичного приема в Москве - 100 тыс. рублей, в другой компании стажеру-юристу предлагают 40 тыс. рублей. От 60 тыс. до 75 тыс. рублей в столице готовы платить аниматору 2D.

На компенсацию в 76 тыс. рублей могут претендовать стажер научно-исследовательского института в Москве, а также младший научный сотрудник в Троицке. Среди других предложений в промышленности стажер отдела по работе с ЕГАИС в Ногинске и инженер ПТО в Хабаровске с ежемесячной выплатой около 45 тыс. рублей. Технику по эксплуатации зданий и инженеру ПТО в Москве предлагают 60 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно.

Довольно высокую зарплату с неполным высшим образованием можно найти и сфере экономики: финансовый советник в Хабаровске может рассчитывать на выплаты от 65 тыс. рублей в месяц, экономист по планированию в Ивантеевке - 60 тыс. рублей. На 40 тыс. рублей могут рассчитывать начинающие экономисты, а также в стажеры сфере PR и HR. В Петербурге младший менеджер по персоналу может получать 50 тыс. рублей, ассистент менеджера по персоналу в Подольске - до 45 тыс. рублей.