В России выявили 21 127 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 127. Общее количество инфицированных достигло 3 719 400, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Шесть дней число новых случаев, по данным штаба, не превышает 22 тыс. в сутки. В относительном выражении прирост составляет 0,57%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Москве, Республике Алтай, Магаданской области (по 0,3%).

В частности, за сутки выявили 2 929 случаев в Санкт-Петербурге, 1 134 - в Московской области, 489 в Нижегородской области, 392 - в Свердловской области, 391 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 518 178 человек.

Выздоровевшие и умершие

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 22 445, до 3 131 760. Шестой день подряд в России выписывают больше вылечившихся пациентов, чем выявляют новых случаев заражения. Доля уже выздоровевших достигла 84,2% от общего числа инфицированных.

За сутки выписаны по выздоровлению 2 260 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 189 в Московской области, 516 в Нижегородской области, 407 в Архангельской области, 404 в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491 против 559 днем ранее. Всего от инфекции умерли 69 462 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,87%, следует из данных штаба.

За сутки умер 61 пациент в Санкт-Петербурге, 37 в Московской области, 25 в Красноярском крае, 20 в Краснодарском крае, 15 в Свердловской области.

Ситуация в Москве

По данным штаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3 069 против 2 668 днем ранее. Общее количество заразившихся в столице увеличилось на 0,3%, до 913 126.

В городе зарегистрировали 74 смерти из-за новой инфекции за последние сутки. В общей сложности, по информации штаба, в Москве с начала пандемии умерли 12 969 человек, или 1,42% заболевших.

Выздоровели за сутки в столице 5 117 человек. В целом уже вылечились 774 550 горожан - 84,8% всех заразившихся. Продолжают лечение 125 607 пациентов, что является минимумом с начала ноября.