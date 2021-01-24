В Москве за неделю выявили минимум заболевших коронавирусом с начала октября

За предыдущие семь дней стало известно о 34 080 заболевших в столице.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю возросло на 21 478. Это минимум с начала октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России в целом с 18 по 24 января выявили 151 191 случай заражения - на 9,1% меньше, чем неделей ранее. Это минимальный прирост числа заболевших в стране с начала ноября.

Выздоровели за последние семь дней 171 329 россиян против 181 542 за предыдущие семь. Однако доля вылечившихся продолжила рост: если в прошлое воскресенье она составляла немногим менее 83%, то в это - 84,2%.

За счет этого продолжает сокращаться количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За неделю оно уменьшилось на 24 034, до 518 178 - минимального значения с 19 декабря.

С 18 по 24 января штаб сообщил о 3 896 смертях из-за коронавируса. Это больше, чем на какой-либо другой неделе с начала года. Показатель летальности новой инфекции продолжил расти и увеличился с 1,84% до 1,87%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.