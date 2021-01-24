Правозащитник заявил, что большинство задержанных на незаконной акции в Москве отпустили

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Большинство задержанных в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы отпущены из отделов полиции. Об этом ТАСС сообщил координатор "Правозащиты открытки" Алексей Прянишников, адвокаты которой оказывали правовую помощь задержанным.

"Большая часть задержанных, по предварительным данным, отпущена из полиции", - сказал он. Прянишников уточнил, что у него нет данных, сколько человек остаются в отделах полиции.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали около 4 тыс. человек. Как сообщили в субботу в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.