Запуск нового авиарейса по маршруту Нальчик - Саратов планируется в марте

НАЛЬЧИК, 24 января. /ТАСС/. Рейсы в Саратов планируется открыть из аэропорта Нальчика в Кабардино-Балкарии в марте. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, сообщил ТАСС представитель аэропорта Ислам Шомахов.

"В марте при поддержке руководства КБР планируется запуск субсидируемого рейса по маршруту Нальчик - Саратов - Нальчик. Этот рейс у нас появится впервые", - сказал Шомахов.

Он напомнил, что аэропорт в соцсетях провел опрос среди жителей региона о выборе приоритетного направления для нового рейса - Самара или Саратов, за который проголосовало большинство. "Потому что в Саратове много учебных заведений, в которых учатся жители КБР. Кроме того, гости из Саратова часто прилетают к нам на отдых в санатории и курорт Приэльбрусье", - пояснил представитель аэропорта.

Авиарейсы будут выполнять Nordwind Airlines совместно с дочерней авиакомпанией PegasFly. Сейчас жители Кабардино-Балкарии добираются до Саратова на автобусе либо на поезде, которые выезжают с территории Ставропольского края.

Кроме того, по словам Шомахова, идет работа по возобновлению рейсов из Нальчика в Санкт-Петербург с конца марта. В настоящее время из Нальчика выполняются рейсы в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот", "Победа", "Якутия".