Петербург впервые опередил Москву по числу заразившихся коронавирусом за неделю

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе оказалось минимальным с начала ноября, а в Москве - с первых чисел октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В результате Санкт-Петербург впервые опередил Москву по количеству заразившихся за семь дней.
ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии на данный момент.
Распространение
В России с 18 по 24 января выявили 151 191 случай заражения - на 9,1% меньше, чем за предыдущие семь дней. Число подтвержденных случаев оказалось минимальным с 2-8 ноября, когда стало известно о 137 553 заболевших.
В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 3 719 400 инфицированных. Это более 2,5% всего населения.
В последние семь дней в России подтверждали в среднем 14,7 случая заражения на каждые 100 000 жителей. Это заметно меньше, чем на прошлой неделе, когда показатель составлял 16,2.
Коэффициент распространения коронавируса в стране, по подсчетам ТАСС, снизился с 1,06 в прошлое воскресенье до 0,96 в это.
Выздоровевшие
Штаб сообщил о 171 329 выздоровевших после заражения коронавирусом на этой неделе против 181 542 на предыдущей.
Тем не менее доля уже вылечившихся россиян продолжила расти: если в прошлое воскресенье она составляла немногим менее 83%, то в это - уже 84,2%.
За счет этого вторую неделю подряд сокращается количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За семь дней оно уменьшилось на 24 034, до 518 178 - минимума с 19 декабря.
Умершие
С 18 по 24 января стало известно о 3 896 умерших из-за коронавируса - больше, чем на любой другой неделе этого года.
Показатель летальности новой инфекции продолжает расти. За семь дней он увеличился с 1,84% до 1,87%, следует из данных штаба.
Следует иметь в виду, что информация штаба является неполной - он учитывает только случаи, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это удалось оперативно подтвердить.
Главные очаги
Основными очагами эпидемии в России остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, на которые пришлось 34,1% подтвержденных в стране за неделю случаев заражения.
В Москве ситуация заметно стабилизировалась: за семь дней в столице выявили 21 478 инфицированных, что стало минимумом с начала октября. Показатель заболеваемости снизился до 24,3 случая в сутки на каждые 100 000 горожан - это вдвое меньше, чем в конце декабря. При этом с начала года в Москве каждый день выписывают больше выздоровевших, чем выявляют новых случаев.
В Санкт-Петербурге число заразившихся за неделю увеличилось на 22 116 - таким образом, впервые за пандемию он опередил Москву по этому показателю по итогам семи дней. Заболеваемость в городе остается на высоком уровне - в среднем 58,7 случая в сутки на 100 000 человек.
В Подмосковье число заболевших за последние семь дней увеличилось на 7 936, что гораздо меньше, чем за предыдущую неделю, когда в регионе выявили 9 043 инфицированных.
В остальной стране
В Центральной России в целом на этой неделе подтвердили 49 562 случая заражения. Это сразу на 21,9% меньше, чем на прошлой.
Также заметно снизилась заболеваемость на Северном Кавказе, где выявили на 7,1% меньше инфицированных, чем за предыдущие семь дней. В Южном федеральном округе снижение составило 3,6%, в Сибирском - около 3%, на Дальнем Востоке - 1,8%.
В остальных частях страны число выявленных случаев осталось на уровне прошлой недели, свидетельствуют подсчеты ТАСС. На Урале оно оказалось меньше на 0,3%, в Северо-Западном федеральном округе - больше на 0,1%, в Приволжье - на 0,6%.