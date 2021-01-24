Петербург впервые опередил Москву по числу заразившихся коронавирусом за неделю

В России с 18 по 24 января выявили 151 191 случай заражения - на 9,1% меньше, чем за предыдущие семь дней. Число подтвержденных случаев оказалось минимальным с 2-8 ноября, когда стало известно о 137 553 заболевших.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе оказалось минимальным с начала ноября, а в Москве - с первых чисел октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В результате Санкт-Петербург впервые опередил Москву по количеству заразившихся за семь дней.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 3 719 400 инфицированных. Это более 2,5% всего населения.

В последние семь дней в России подтверждали в среднем 14,7 случая заражения на каждые 100 000 жителей. Это заметно меньше, чем на прошлой неделе, когда показатель составлял 16,2.

Коэффициент распространения коронавируса в стране, по подсчетам ТАСС, снизился с 1,06 в прошлое воскресенье до 0,96 в это.

Выздоровевшие

Штаб сообщил о 171 329 выздоровевших после заражения коронавирусом на этой неделе против 181 542 на предыдущей.

Тем не менее доля уже вылечившихся россиян продолжила расти: если в прошлое воскресенье она составляла немногим менее 83%, то в это - уже 84,2%.

За счет этого вторую неделю подряд сокращается количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За семь дней оно уменьшилось на 24 034, до 518 178 - минимума с 19 декабря.

Умершие

С 18 по 24 января стало известно о 3 896 умерших из-за коронавируса - больше, чем на любой другой неделе этого года.

Показатель летальности новой инфекции продолжает расти. За семь дней он увеличился с 1,84% до 1,87%, следует из данных штаба.

Следует иметь в виду, что информация штаба является неполной - он учитывает только случаи, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги

Основными очагами эпидемии в России остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, на которые пришлось 34,1% подтвержденных в стране за неделю случаев заражения.