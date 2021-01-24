Власти Германии выразили опасения из-за возможных кибератак против кампании по вакцинации

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ опасается кибератак, направленных на срыв кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье медиагруппа Funke со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос фракции "зеленых" в Бундестаге.

"Известны множественные попытки сбора информации о германских производителях вакцины", - говорится в документе. Угрозу совершения кибернападений "следует оценить как высокую", отметили в правительстве. "Потенциальной целью для шпионажа и саботажа со стороны иностранных спецслужб являются учреждения по исследованию, производству и допуску вакцины", - предупредили в кабмине ФРГ.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. До конца года ФРГ получила более 1,3 млн доз препарата, разработанного консорциумом BioNTech и Pfizer. На начало года были запланированы поставки еще 4 млн доз. Между тем производители сообщили о задержках в поставках.