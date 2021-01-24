В Тбилиси проходит митинг за снятие введенных для борьбы с коронавирусом ограничений

ТБИЛИСИ, 24 января. /ТАСС/. Представители оппозиции, бизнес-сообщества и гражданские активисты проводят в воскресенье митинг в Тбилиси у Дома правительства с требованием снять ограничения, действующие в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает корреспондент ТАСС.

"Целью акции является снятие всех ограничений, которые введены правительством якобы под предлогом борьбы с пандемией. Я пришел сюда именно из-за этого. Организаторами акции являются разные бизнес-ассоциации. Я являюсь рядовым человеком, который в течение месяцев требует снятия ограничений", - сказал журналистам лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе до начала мероприятия.

Организаторами митинга являются гражданские активисты и представители бизнеса. К ним примкнули оппозиционные партии "Гирчи - больше свободы", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия - движение за свободу" и "Стратегия Агмашенебели". Они считают, что правительство в первую очередь должно разрешить работу общественному транспорту, а затем снять остальные ограничения, так как социальное положение граждан с каждым днем ухудшается. По словам митингующих, они периодически будут проводить акции, чтобы заставить власть пойти на уступки. На понедельник запланирована еще одна акция протеста, которая также состоится у Дома правительства.

Власти Грузии ввели масштабные ограничения с 28 ноября 2020 года в связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой. На прошлой неделе правительство сообщило о начале послаблений с 1 февраля. По плану, со следующего месяца будет снят запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработают крупные торговые центры, моллы и магазины. В пяти крупных городах - Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави - начнут работать общественный транспорт и школы. В Аджарской автономной республике откроются также рестораны и кафе, у которых есть возможность рассаживать людей под открытым небом. С 15 февраля по всей стране откроются крупные вещевые рынки.

Общественный транспорт не заработает до 1 марта в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, также в этих городах будут закрыты школы. До 1 марта останется в силе запрет на ночное передвижение людей по всей стране, который действует ежедневно с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00 мск). Правительство оставило закрытыми горнолыжные курорты, гостиницы, казино и развлекательные центры. Кроме того, не осуществляются междугородные перевозки.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 253 518 заразившихся, что составляет 6,82% численности населения. Выздоровели 242 085 пациентов, 3 055 человек умерли.