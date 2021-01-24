Полицейские извинились перед пострадавшей во время несанкционированной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полицейские принесли извинения женщине, которая пострадала во время несогласованной акции 23 января в Петербурге. Сейчас она находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда ее доставили накануне.

"Накануне начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России полковник полиции Сергей Музыка посетил 54-летнюю жительницу Луги (райцентр Ленинградской области в 140 км от Петербурга), получившую травму в результате инцидента на площади Восстания во время пресечения нарушений общественного порядка. От имени ГУ МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам собеседника агентства, Музыка пообещал тщательно со всей объективностью разобраться в ситуации и при необходимости оказать посильную помощь пострадавшей. ГУ МВД России проводит проверку.

В субботу вечером издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет ногой женщину. По информации издания, инцидент произошел во время несогласованной акции. Издание сообщает, что автором ролика является петербурженка.

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видео. Также прокуратура города начала проверку по факту нарушений, которые произошли на несогласованной акции в городе. Как сообщали в надзорном ведомстве, проверка начата после публикации указанного видео.