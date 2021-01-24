Рогозин сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook на 24 часа

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook ограничил ему доступ к аккаунту в соцсети на 24 часа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", - написал Рогозин в Telegram, сопроводив сообщение скриншотом, в котором прописано, что пользователь не может в течение 24 часов делать публикации или комментарии в Facebook.

Также в соцсети скрыта запись главы Роскосмоса, в которой он критически отозвался об экс-после США в России Майкле Макфоле. В Facebook отметили, что этот контент "нарушает нормы сообщества" в отношении враждебных и унижающих достоинство высказываний. "Ваша позиция, как пользователя, не совпадает с мнением нашей демократической редакции"... Забавные ребята, эти демократизаторы", - подчеркнул Рогозин.

Канал главы Роскосмоса в Telegram был зарегистрирован 11 января. Пока он не отмечен как официальный. Но Рогозин подтвердил ТАСС, что это его канал. "Мы граждане полезные и приличные, потому и начинаем активно читать Telegram, да и писать в нем", - отметил он в одной из публикаций.