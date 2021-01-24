{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook на 24 часа

Кроме того, в соцсети скрыта запись главы Роскосмоса, в которой он критически отозвался об экс-после США в России Майкле Макфоле
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook ограничил ему доступ к аккаунту в соцсети на 24 часа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", - написал Рогозин в Telegram, сопроводив сообщение скриншотом, в котором прописано, что пользователь не может в течение 24 часов делать публикации или комментарии в Facebook.

Также в соцсети скрыта запись главы Роскосмоса, в которой он критически отозвался об экс-после США в России Майкле Макфоле. В Facebook отметили, что этот контент "нарушает нормы сообщества" в отношении враждебных и унижающих достоинство высказываний. "Ваша позиция, как пользователя, не совпадает с мнением нашей демократической редакции"... Забавные ребята, эти демократизаторы", - подчеркнул Рогозин.

Канал главы Роскосмоса в Telegram был зарегистрирован 11 января. Пока он не отмечен как официальный. Но Рогозин подтвердил ТАСС, что это его канал. "Мы граждане полезные и приличные, потому и начинаем активно читать Telegram, да и писать в нем", - отметил он в одной из публикаций.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Пандемия COVID-19
В Новой Зеландии расследуют первый за два месяца вероятный случай передачи коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, носителем активного вируса может быть женщина, покинувшая государственный карантинный центр пять дней назад
Читать полностью