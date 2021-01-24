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Путин в Татьянин день пообщается со студентами

В прошлые годы президент России неоднократно посещал различные вузы страны и общался с учащимися в неформальной обстановке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 января планирует пообщаться со студентами. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, президент планирует такое общение", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли Путин в Татьянин день, считающийся "профессиональным" праздником студенчества, беседовать с учащимися вузов.

Путин в Татьянин день регулярно поздравляет российских студентов с этим праздником. В прошлые годы он неоднократно посещал различные вузы страны и общался с учащимися в неформальной обстановке.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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