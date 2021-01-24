В Петербурге за медпомощью во время несогласованной акции обратились 24 человека

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Число обратившихся за медицинской помощью во время несогласованной акции в Петербурге в субботу составило 24. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"На несогласованной акции в центре Санкт-Петербурга, состоявшейся 23 января 2021 года, к врачам обратились 24 человека, девятерым из них медицинская помощь была оказана на месте. Остальные были доставлены в стационары экстренной помощи. После обследования и оказания им медицинской помощи в приемном покое все были отпущены домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице остается одна пострадавшая. В ближайшее время ее выпишут.

В субботу в Петербурге прошла несогласованная акция, которая началась на Сенатской площади, после чего ее участники двинулись в сторону Невского проспекта и Марсова поля. Участников акции предупреждали о том, что она не согласована. Их задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о количестве задержанных пока не поступало.