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Пандемия COVID-19

Вспышка коронавируса произошла на предприятии компании Airbus в Гамбурге

Коронавирус пока выявили у 21 работника

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Вспышка коронавируса произошла на предприятии европейской авиастроительной компании Airbus в Гамбурге.

Как сообщил в воскресенье телеканал NTV со ссылкой на представителя ведомства по социальным делам и вопросам здравоохранения города Мартина Хельфриха, на карантин помещены около 500 сотрудников.

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Коронавирус пока выявлен у 21 работника предприятия. Пока неизвестно, может ли идти речь о мутировавшем штамме коронавируса. Власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие.

Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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