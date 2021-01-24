Росгвардия проверит сотрудника, одобрившего избиение женщины на митинге в Петербурге

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Росгвардия проводит служебную проверку в отношении сотрудника, восхитившегося избиением правоохранителем женщины на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Центральному федеральному округу.

"В Росгвардии установили личность военнослужащего на выложенном в интернете видео, где человек в форменном обмундировании ведомства выражает свое личное мнение о другом видеоролике", - сообщили в пресс-службе.

"В ходе дальнейшей проверки специалистами будет тщательно изучен сам ролик на предмет монтажа, а также дана правовая оценка действиям военнослужащего", - добавили в ведомстве.

По результатам проверки в случае установления вины военнослужащий понесет наказание в соответствии с законодательством.

В субботу вечером издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет ногой женщину на незаконной акции в Петербурге. Издание сообщает, что автором ролика является петербурженка.

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видео. Также прокуратура Петербурга проводит проверку по факту нарушений, которые произошли на несогласованной акции в городе. Как сообщали в надзорном ведомстве, проверка начата после публикации указанного видео.

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