{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении числа ковидных коек

В городе уменьшается количество госпитализаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Петербурга в ближайшее время планирует поднять вопрос о сокращении коечного фонда для больных с коронавирусом, сообщила пресс-служба комитета.

"Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда", - сказано в сообщении, размещенном на официальной странице комитета в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что число госпитализаций сокращается, за эту неделю в городе госпитализировали 3 904 пациента с коронавирусом. По данным комитета, это на 22,7% ниже к уровню предыдущей недели. 

Помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают 17 городских и семь федеральных стационаров Петербурга. Всего под COVID-19 развернуто 12 488 коек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в школах после каникул стабильная
Заместитель главы ведомства Ирина Брагина отметила, что лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа
Читать полностью