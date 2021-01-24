Комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении числа ковидных коек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Петербурга в ближайшее время планирует поднять вопрос о сокращении коечного фонда для больных с коронавирусом, сообщила пресс-служба комитета.

"Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда", - сказано в сообщении, размещенном на официальной странице комитета в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что число госпитализаций сокращается, за эту неделю в городе госпитализировали 3 904 пациента с коронавирусом. По данным комитета, это на 22,7% ниже к уровню предыдущей недели.

Помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают 17 городских и семь федеральных стационаров Петербурга. Всего под COVID-19 развернуто 12 488 коек.