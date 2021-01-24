Пострадавшую во время несанкционированной акции в Петербурге выписали из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Женщина, которая пострадала во время несогласованной акции 23 января в Петербурге, выписана из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда ее достваили накануне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

"Она выписана из больницы", - сказал собеседник агентства.

Ранее местное издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет ногой женщину. По информации издания, инцидент произошел во время несогласованной акции. Издание сообщает, что автором ролика является петербурженка по имени Ирина. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видео. Также прокуратура города начала проверку по факту нарушений, которые произошли на несогласованной акции в городе. Как сообщали в надзорном ведомстве, проверка начата после публикации видео.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информировали, что накануне начальник управления организации охраны общественного порядка полковник полиции Сергей Музыка посетил женщину, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания во время пресечения нарушений общественного порядка. От имени ГУ МВД Музыка принес извинения. Он также подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми.