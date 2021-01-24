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Пандемия COVID-19

Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V"

Кристина Фернандес де Киршнер отметила, что этим заботится не только о себе, но и об окружающих

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Вице-президент Аргентины и экс-глава государства Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

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"Мы в больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V". Этим я забочусь не только о себе, но и об окружающих", - написала она в воскресенье в Twitter.

"Спутник V" - первая и пока единственная вакцина от коронавируса, поступившая в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря в Аргентине начали вакцинировать "Спутником V" медработников.

20 января Минздрав страны разрешил использовать препарат для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого "Спутником V" привился президент Аргентины Альберто Фернандес.

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АргентинаПандемия COVID-19
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