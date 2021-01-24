Число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге достигло 33%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Количество свободных коек для больных COVID-19 в Петербурге достигло 4 137 - это 33% от общего коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции.

"В Санкт-Петербурге количество свободных коек достигло 4 137 - это 33% от общего коечного фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии. Всего в городе развернуто 12 538 коек для больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на будущей неделе положительный эффект новогодних каникул на замедление распространения инфекции потеряет свое значение. "В случае устойчивого продолжения падения заболеваемости можно будет уверенно говорить о снижении напряженности эпидемического процесса и истинном ослаблении второй волны эпидемии. После этого целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений", - считают в совете.

В то же время общее число заболевающих и носителей инфекции в городе остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно, добавили там.

По информации городского комитета по здравоохранению, число госпитализаций сокращается, за эту неделю в Петербурге госпитализированы 3 904 пациента с коронавирусом, что на 22% меньше к уровню предыдущей недели.