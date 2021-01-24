В США заявили, что при Трампе отсутствовал план распределения вакцин среди населения

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не располагала планом распределения вакцин от нового коронавируса среди населения, считает руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн. Такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телекомпании NBC.

"План распределения вакцин среди населения, в особенности за пределами домов престарелых и больниц, фактически не существовал как таковой, когда мы пришли в Белый дом", - сказал Клайн, о назначении которого на пост в администрации действующий американский лидер демократ Джо Байден объявил в ноябре после победы на всеобщих выборах. "По всей стране мы наблюдаем ситуацию, в которой из миллионов поставленных доз вакцины применяется лишь примерно половина", - отметил он, подчеркнув, что разработка соответствующего плана является одной из приоритетных задач новой администрации.

Клайн, в частности, коснулся планов Байдена по распределению 100 млн доз вакцины в первые 100 дней президентства. "Распределить 100 млн доз - это смелая, амбициозная задача, но на этом нельзя останавливаться. Это наша первая, но не конечная цель. Это лишь показатель, за достижением которого американцы смогут следить и по которому смогут оценивать нашу деятельность", - заключил Клайн.

В четверг Байден, выступая в Белом доме, назвал распределение вакцин в США при прошлой администрации "удручающе провальным".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 417,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.