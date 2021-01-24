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Пандемия COVID-19

Полиция Франции выписала 110 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа

По данным министерства внутренних дел Франции, за период с 22 января сотрудники правоохранительных органов провели более 1,4 млн проверок

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Французские полицейские и жандармы выписали за период с 15 декабря прошлого года 110 тыс. штрафов за несоблюдение комендантского часа. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел страны.

Согласно его данным, за период с 22 января этого года сотрудниками правоохранительных органов были проведены более 1,4 млн проверок. Были пресечены многочисленные подпольные вечеринки. Их организаторы и часть их участников оштрафованы, против ряда возбуждены судебные разбирательства.

В связи с высокими показателями заболеваемости 16 января на всей территории Франции был введен расширенный комендантский час. Теперь он начинается в 18:00, а не в 20:00, как это было ранее, и заканчивается в 06:00. В условиях эпидемии первыми комендантский час начали вводить своими указами мэры различных городов в самом начале широкомасштабного распространения вируса - в марте 2020 года.

С 17 октября правительство ввело комендантский час в ряде регионов, а с 15 декабря - в общенациональном масштабе. Он продлился до 29 октября и был заменен с 30 октября карантином со смягченными ограничительными мерами.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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