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Около 300 мигрантов оккупировали в Париже детский сад, требуя укрытия от холода

Участники акции требуют также защитить их от эпидемии коронавируса

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Около 300 нелегальных мигрантов проводят в воскресенье акцию протеста на юге Парижа. Как сообщило Agence France-Presse, они захватили пустующие помещения одного из неработающих детских садов Парижа.

Многие из протестующих - мигранты, которые в конце ноября разбили палаточный лагерь на столичной площади Республики, откуда их затем выгнала полиция. Теперь участники акции требуют от парижской мэрии "предоставить им укрытие от холода" и "защитить их от эпидемии коронавируса".

Как сообщила благотворительная ассоциация Utopia56, занятое помещение - лишь одно из 489 в Париже, о котором организация сообщила французским властям как возможном месте размещения бездомных. Представитель парижской городской администрации, заместитель мэра Ян Бросса сообщил вечером в воскресенье, что в ближайшие часы нелегальным мигрантам будут предоставлены места для ночлега в двух школьных спортивных залах.

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