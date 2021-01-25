Путин в Татьянин день пообщается со студентами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается со студентами, которые отмечают в этот день свой "профессиональный" праздник. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, президент планирует такое общение", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли Путин в Татьянин день беседовать с учащимися вузов.

В прошлые годы Путин в Татьянин день неоднократно посещал различные вузы страны и общался с учащимися в неформальной обстановке. 25 января 2005 года он не только встретился со студентами МГУ, но и попробовал традиционный праздничный напиток - медовуху. В 2010 году Путин посещал в Татьянин день Чувашский государственный университет, в 2012 году - Томский политехнический университет, в 2015 году он приехал в Санкт-Петербург, где поздравил студентов Горного университета, а в 2016-м побывал в Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе. В 2020 году глава государства в преддверии праздника пообщался со студентами образовательного центра "Сириус" в Сочи.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.