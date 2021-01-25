"Снежный десант" и "Спортивная студенческая ночь". Как в России отметят Татьянин день

ТАСС, 25 января. В регионах России проведут мероприятия, в том числе офлайн, в День студента. В числе запланированных мероприятий - "Спортивная студенческая ночь", "Снежный десант РСО" и #ПоступайКакЗнаешь.

"Спортивная студенческая ночь 2021" начнется со встречи за круглым столом в Москве представителей студенческих спортклубов и спортивных лиг с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и министром спорта Олегом Матыциным. Они примут участие в товарищеском хоккейном матче чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Также мероприятия "Спортивной студенческой ночи" пройдут в Воронеже, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Курске, Орле, Петрозаводске, Архангельске, Симферополе, всего - в городах 17 регионов.

В Мурманске, например, ко Дню студента приурочили большой спортивный праздник во Дворце спорта с участием фигуристов. "На лед мы пригласили ребят из наших основных вузов МАГУ (Мурманский арктический государственный университет) и МГТУ (Мурманский государственный технический университет), они станут участниками спортивного мероприятия. Предполагаем, что это пойдет им в зачет по физкультуре. Здесь же пройдут мастер-классы от федерации фигурного катания, их проведут мастера спорта из Мурманской области, состоится дискотека на коньках", - сказала ТАСС и.о. министра спорта и молодежной политики Мурманской области Светлана Наумова.

В Северном арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске в День студента торжественно откроют ледовый арт-объект. "Это хэштег #САФУ и домик. Размером наш арт-объект примерно четыре на два метра. Лед для него мы начали заготавливать с октября, морозить в тетрапаках из-под молока и соков. Вода заливалась разноцветная, поэтому блоки получились цветные и яркие", - рассказал ТАСС режиссер праздников творческого центра САФУ Михаил Агулин. Уральский федеральный университет проведет День студента в онлайн-формате - союз студентов вуза организует телевикторину. "Это будут конкурсы, ребусы и интеллектуальные загадки. Темы заданий выбраны праздничные, все будет про студенческие и университетские традиции", - сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

"Творчество - Stand-Up battle - выступления и соревнование молодых юмористов пройдут в онлайн формате на страничке "Молодежь Москвы" в сети "ВКонтакте". Лучшие по итогам зрительского голосования выступят в итоговом концерте с ведущими комиками", - рассказал ТАСС руководитель проектного офиса "Молодежь" Антон Булокопытов. В Тюменском государственном университете запустят интерактивное шоу "Студенческое музыкалити", первый выпуск которого будет посвящен Дню студенчества. Ребята поборются за звание "музыкальный эксперт", а членами жюри станут все зрители трансляции. Во дворце культур "Строитель" в Тюмени 23 января пройдет концертная программа народного ансамбля русской песни "Сударушка".

"Снежный десант РСО"

Всероссийской патриотической акцией "Снежный десант РСО" отметят День студента в Омской, Курской, Челябинской и Брянской областях, в Карелии и в Краснодарском крае. Молодые люди из студенческих отрядов проведут флешмоб, окажут шефскую помощь сельскому населению, проведут открытые уроки для старшеклассников.

"У нас в Сочи студенческий десант высадит около 30 саженцев кипариса и можжевельника в городском сквере Памяти, затем отправится по селам Хостинского района на "Маршрут памяти", в плане - реставрация и благоустройство мемориалов и памятников героям Великой Отечественной войны", - сказал руководитель сочинского штаба студотрядов "РСО Краснодарского края" Аркадий Галайджян.

По информации Молодежной общероссийской общественной организации "РСО", в прошлом году акцию "Снежный десант РСО" поддержали 64 региона России, в ней приняли участие 7 062 студента, в этом году в связи с пандемией несколько регионов еще оценивают свои возможности и готовность подключиться к акции. Активисты Российского движения школьников (РДШ) в День студента придут к вузам и построят из снега большие фигуры в виде зачеток. Процесс постройки арт-объектов будут снимать на видео, завершив работу, ребята должны будут прокричать "Поступай, как знаешь!", призывая к осознанному выбору профессии.

Акция пройдет в Москве у главного здания МГУ на Воробьевых горах, присоединятся к ней школьники и студенты из Мурманска, Сыктывкара и Самары. Авторы пяти лучших видео, выбранные представителями РДШ, получат призы. На университетской площади у МГУ участники возведут из льда большую зачетку, снежные фигуры.

В период до 27 января молодые звезды Московской консерватории проведут концерт, в МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) состоится донорская акция, интерактивную экскурсию "Путь инженера" проведет МГТУ им. Н. Э. Баумана, благотворительная студенческая ярмарка "#ДобраЯрмарка" состоится в Сахалинском госуниверситете.