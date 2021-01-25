В Минздраве сообщили об отсутствии доказательств вертикальной передачи COVID-19 ребенку

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Убедительных доказательств вертикальной передачи новой коронавирусной инфекции от беременной к ее ребенку на сегодняшний день нет. Кроме того, нет достоверных данных о передаче вируса с грудным молоком, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава РФ по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

"В настоящее время имеется большое количество сообщений об обнаружении РНК или антител к SARS-CoV-2 в пуповинной крови, тканях плаценты, а также генома вируса в биологических средах новорожденных. Однако убедительные доказательства вертикальной передачи SARS-CoV-2 от матери плоду в настоящее время отсутствуют. Кроме того, нет достоверных данных о выделении данного патогена с грудным молоком. По имеющимся данным, вирус также не обнаруживался в амниотической жидкости и влагалищном секрете", - следует их рекомендаций.

Отмечается, что случаи инфицирования ребенка от матери на сегодняшний день отмечаются от тесного контакта зараженной женщины или персонала с новорожденным. "Систематический обзор, включавший 100 тысяч беременных, показал возможность вертикальной трансмиссии 5,3% и частоту рождения COVID-19-позитивных новорожденных - 8%. Частота выделения SARS CoV 2 из плаценты зарегистрировано в 12% случаев, из пуповины - в 6%, из амниотической жидкости - в 5,6%, из грудного молока - 5%, вагинального секрета - в 4,6% ", - говорится в документе со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Из этих данных также следует, что частота преждевременных родов у пациенток с COVID-19 составляет 14,3-25%, выкидышей - 14,5%, преждевременного разрыва плодных оболочек - 9,2% и задержки роста плода - 2,8-25%. Наиболее частым послеродовым осложнением являются послеродовые кровотечения. "Сравнение исходов беременности показывает, [что] беременные с COVID-19 значительно чаще, чем без COVID-19, родоразрешаются операцией кесарева сечения, имеют новорожденных с низкой массой тела при рождении и преждевременные роды", - сказано в тексте.

От 3,6 до 31,3% беременных госпитализируют в реанимации, потребность в искусственной вентиляции легких составляет около 4% пациенток, умирают - от 0,14 до 2,7%, следует из данных исследований.

Ранее американские и британские биологи обнаружили, что клетки эмбрионов на ранних стадиях их развития будут крайне уязвимы перед атаками коронавируса, если его частицам удастся проникнуть в утробу беременной женщины. Результаты их наблюдений были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

Защита младенца от коронавируса

Молоко матери, переболевшей новой коронавирусной инфекцией, может защищать новорожденного от инфекции, поэтому при возможности следует сохранить кормление ребенка путем сцеживания молока, следует из рекомендаций Минздрава РФ.

"Помимо известных преимуществ грудного вскармливания, материнское молоко может обеспечивать защитные факторы для новорожденного после перенесенной матерью COVID-19. Поэтому в случаях госпитализации матери и ребенка в одном учреждении возможно сохранить кормление ребенка нативным сцеженным грудным молоком матери", - говорится в рекомендациях.

Женщина при этом должна использовать для сцеживания индивидуальный клинический молокоотсос, продезинфицировать затем емкости для его хранения, а молоко должно быть доставлено новорожденному с тщательным соблюдением всех санитарных норм.

Возобновление грудного вскармливания возможно после получения двух отрицательных тестов на коронавирус как у матери, так и у ребенка, добавляется в рекомендациях.

Инкубационный период у новорожденных

Инкубационный период заболевания, которое повлекла новая коронавирусная инфекция, у новорожденных, в том числе в случае заражения от матери, в среднем составляет 3-7 дней, также следует из рекомендаций.

"Текущие данные свидетельствуют о том, что наиболее вероятный путь инфицирования новорожденного ребенка - постнатальный (внеутробный - прим. ТАСС), что является основанием для изоляции новорожденных детей от матерей с момента рождения до момента прекращения выделения вируса матерью. Имеющиеся данные указывают на то, что инкубационный период COVID-19 у новорожденных обычно составляет 3-7 дней: самый короткий - один день, а самый длинный - 14 дней", - говорится в тексте.

Также отмечается, что клиническое течение заболевания у новорожденных может быть бессимптомным, легким и тяжелым. "Клинические данные не являются специфичными, особенно у недоношенных детей. Температура тела новорожденного может быть повышенной, пониженной, нормальной. Могут присутствовать симптомы общего неблагополучия у ребенка: вялое сосание, срыгивание, тахипноэ, шумное дыхание, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, апноэ, кашель, тахикардия, вздутие живота и диарея", - говорится в тексте рекомендаций.