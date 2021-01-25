Минздрав не рекомендует женщинам после перенесенного COVID-19 беременеть три месяца

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минздрав России рекомендует женщинам планировать беременность не ранее трех месяцев после перенесенной новой коронавирусной инфекцией из-за риска развития осложнений и влияния на плод препаратов, применявшихся при лечении. Такие данные следуют из обновленных методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

"Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции", - следует из рекомендаций.

Отмечается также, что, по данным статистики, женщины переносят COVID-19 легче, чем мужчины, однако нельзя игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья. "Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний", - говорится в документе.

"В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19", - отмечается в рекомендациях.

Присутствие партнера на родах

Любой человек, поддерживающий беременную, может принять участие в партнерских родах в случае наличия у него отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию и отсутствия COVID-19 у самой будущей матери, следует из рекомендаций Минздрава.

"Партнерские роды должны быть запрещены при вероятных/подтвержденных случаях COVID-19 для снижения риска инфицирования. Также следует максимально уменьшить количество присутствующего медперсонала. При отрицательном статусе COVID-19 у роженицы возможны партнерские роды, если у партнера имеется результат ПЦР, подтверждающий отрицательный статус по COVID-19, давностью не менее, чем за 48 часов до предполагаемой даты родов", - следует из рекомендаций.

В то же время отмечается, что во время партнерских родов должны быть по возможности сохранены меры социального дистанцирования.