Вакцинацию против коронавируса начали на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 25 января. /ТАСС/. Военнослужащим группировки войск ВС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии начали делать прививки от коронавируса. Российская вакцина "Спутник V" доставлена в Сирию в достаточном для всех желающих количестве, сообщил журналистам начальник санитарно-эпидмеиологического отдела группировки войск ВС РФ в Сирии подполковник Владимир Радченко.

"На базе медицинского отряда проходит плановая вакцинация личного состава группировки вакциной "Спутник V". Вакцина поступила в достаточном количестве, в соответствии с потребностью. Военнослужащие прививаются в добровольном порядке", - сказал Радченко.

По его словам, пройти вакцинацию может любой желающий, который не переболел коронавирусом, не был привит ранее и не имеет признаков простудных заболеваний в настоящее время. Все прошедшие процедуру получают соответствующие сертификаты о вакцинации от COVID-19.

По словам капитана медицинской службы Ислама Умарова, перед вакцинацией военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр. "Осмотр врачом с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации (уровень кислорода в крови), частоты сердечных сокращений, давления. Врач предупреждает пациента о том, что в первые сутки (после вакцинации) возможны гриппоподобные состояния, легкое недомогание", - пояснил он журналистам, подчеркнув, что прививочная кампания только началась, и пока военнослужащих вакцинируют только первым компонентом "Спутник V".

Как рассказал журналистам военнослужащий Николай, которому сделали прививку в числе первых, пройти вакцинацию он планировал давно: его командировка в Сирии заканчивается, и в Россию он хотел бы вернуться уже с прививкой. "Я в ближайшее время еду домой. И чтобы обезопасить семью, так как коронавирус в России все равно есть, решил привиться", - пояснил он.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 98,7 млн человек, свыше 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 719 400 случаев заражения, выздоровели 3 131 760 человек, умерли 69 462. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.